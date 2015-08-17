СБУ затримала диверсанта, який під координацією російської спецслужби готував теракти

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, діяльність терористів координувалася кадровими співробітниками ГРУ Російської Федерації.

Читайте такожСБУ попередила низку терактів на Донеччині

Бойовик пройшов диверсійну підготовку в Луганську, в одному з терористичних угруповань «ЛНР». Його основним завданням на контрольованій Україною території було планування, підготовка та участь у здійсненні терористичних актів проти українських підрозділів та цивільних об’єктів, йдеться в повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – утримання під вартою.