СБУ затримала диверсанта, який під координацією російської спецслужби готував теракти
18:05, 17 серпня 2015Суспільство
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Служба безпеки України затримала активного учасника диверсійно-розвідувальної групи, яка планувала теракти на території Біловодського району Луганської області.
Фотоілюстрація / Фото УНIАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, діяльність терористів координувалася кадровими співробітниками ГРУ Російської Федерації.
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Бойовик пройшов диверсійну підготовку в Луганську, в одному з терористичних угруповань «ЛНР». Його основним завданням на контрольованій Україною території було планування, підготовка та участь у здійсненні терористичних актів проти українських підрозділів та цивільних об’єктів, йдеться в повідомленні.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
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