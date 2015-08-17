Мешканцям обстріляної Сартани подали воду, газ та електрику
У Сартані відновлено водо-газо-електрокомунікації, які були пошкоджені під час артилерійського обстрілу населеного пункту сьогодні вночі.
Як повідомляється на сайті Маріупольської міськради, про це на засіданні Штабу територіальної оборони Маріуполя повідомив заступник міського голови Володимир Клименко, інформуючи про поточну ситуацію в селищі.
За його словами, в результаті артилерійського обстрілу постраждало 54 домобудівництва, також були пошкоджені лінії комунікацій. «На даний момент водо-газо-електропостачання повністю відновлено», - заявив він.
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Зі свого боку міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей запевнив, що місцева влада зробить все необхідне, щоб в найкоротші терміни відновити інфраструктуру селища. Також, він зазначив, що містоутворюючі підприємства міста, такі як Маріупольський морський торговельний порт і комбінати «Азовсталь» та ім. Ілліча виступили з пропозицією допомогти у відновленні Сартани.
У свою чергу заступник командувача сектору «М» Валерій Водолазький підкреслив, що обстріл селища проводився з боку території, тимчасово непідконтрольної українській владі. Також він повідомив, що українські військовослужбовці продовжують перебувати на своїх позиціях і в разі необхідності готові дати відсіч бойовикам так званої ДНР.
Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері бойовики почали потужний обстріл з важкої артилерії селища Лебединське (кол. Новоазовський район) та селища Сартана (Іллічівський район Маріуполя). Внаслідок теракту двоє людей загинули, шестеро отримали поранення. Двоє, в тому числі дитина, перебувають у важкому стані.
Близько 50 будинків пошкоджені, два будинки повністю зруйновані.
Розпорядженням міського голови 17 серпня в Маріуполі оголошено днем жалоби за загиблими в Сартані.