Міноброни не дозволить українцям законно відкупитись від призову в армію

Про це на брифінгу в вівторок заявив представник Генштабу Олександр Правдивець, пише Українська правда.

За його словами, у Міноборони надійшов відповідний законопроект кількох депутатів.

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"Міноборони не погоджений законопроект щодо запровадження відкупу, виходячи з того, що Конституція передбачає, що захист Вітчизни є обов'язком кожного громадянина", - заявив він.

За його словами, цей закон порушуватиме рівність громадян перед законом.

"Ми виходимо за межі соціальної правової держави, коли один може відкупитись, а інший ні. Тому МОУ це питання не погодило", - пояснив Правдивець.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на Донбасі, за документами, на 2015 рік було заплановано три хвилі мобілізації – четверта, п'ята і шоста.

Шоста, остання із запланованих Генштабом на цей рік, хвиля мобілізації завершлась сьогодні, 18 серпня.