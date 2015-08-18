В Одесі суд переніс засідання у справі про масові заворушення 2 травня минулого року

Як повідомив УНІАН адвокат одного з обвинувачених Кирило Шевчук, засідання перенесено з кількох причин. Зокрема, через неявку до суду одного з обвинувачених і одного з адвокатів, а також через те, що перекладач не надав відповідні документи, що підтверджують його законну участь у процесі.

Судові слухання у вищезазначеній справі переносяться не вперше – раніше засідання перенесли через неявку перекладача. Участь перекладачів у процесі необхідно у зв'язку із заявою частини обвинувачених про своє незнання української мови і вимогою озвучувати хід слухань російською мовою.

За словами Шевчука, наступне засідання призначено на 26 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. В центрі міста застрелили кілька людей, в розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок пізніше сталася пожежа, під час якої загинули люди. Всього 2 травня постраждали близько 300 людей, загинули 48 людей.

Судові слухання про масові заворушення 2 травня почалися 27 листопада 2014 року. Засідання проходило у Приморському районному суді, пізніше була змінена підсудність – виробництво слухається у Малиновському районному суді Одеси.

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На лаві підсудних – близько 20 осіб, включаючи 2-х громадян РФ. В даний час фігуранти судового розгляду це, як стверджує звинувачення, представники проросійських організацій «Народна дружина», «Одеська дружина», «Православне козацтво» і т. д., які брали участь у заворушеннях у центрі міста.

Матеріали щодо євромайданівців, а також щодо подій, які мали місце на Куликовому полі і в Будинку профспілок, виділені в окремі провадження.