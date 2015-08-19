"Тримайтеся, про вас вся Україна говорить": сестру Савченко видалили з будівлі, де судять Сенцова та Кольченка (фото)

У Ростові-на-Дону Віру Савченко, сестру української льотчиці Надії Савченко, яку в Росії звинувачують у вбивстві журналістів на Донбасі, видалили з будівлі суду, де проходить засідання у справі українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка, обвинувачених в організації терактів у Криму.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, після перерви Віра Савченко спробувала пройти в зал суду, куди її не пустили в першій половині дня, пояснивши це невеликою кількістю місць.

Коли ж сестра Савченко у відчинені двері побачила підсудних Сенцова і Кольченка, вона помахала їм рукою і викрикнула: «Тримайтеся, про вас вся Україна говорить! Слава Україні!». У відповідь українці із залу суду крикнули: «Героям слава!».

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Після цього Віру Савченко судовий пристав вивів з будівлі суду без права відвідування.

Віра Савченко приїхала з Києва на засідання у вишиванці, щоб підтримати хлопців.

Після перерви засідання продовжилося виступом адвоката Олександра Кольченка Світлани Сидоркіної.

До перерви держобвинувач у дебатах, просив у суду покарання для Сенцова – 23 роки суворого режиму, а для Кольченка – 12 років в'язниці. Захист Сенцова заявив про необ'єктивність процесу і попросив суд виправдати підзахисного за всіма статтями обвинувачення.