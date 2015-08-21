Більшість громадян хоче бачити Україну унітарною, але з широкими повноваженнями регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Інститутом соціології НАНУ у співпраці з благодійним фондом “Інтелектуальна перспектива” 26 червня по 18 липня 2015 року, яке було презентовано сьогодні під час прес-конференції на тему “До Дня Незалежності: що українці думають про Україну?”.

“Думки населення щодо найбільш бажаного варіанту територіального устрою розділилися: дещо переважає позиція, що Україна має бути унітарною країною, але з розширеними повноваженнями регіонів — 41,5%, при чому переважає ця думка в усіх регіонах. 37% населення вважає, що Україна має залишатися унітарною державою з чинними нині повноваженнями регіонів. Федеративний устрій України підтримують 8%. А ймовірний вихід зі складу України в разі якщо цього побажають жителі регіоні - 6,5%. Так само хотіли би бачити свій регіон у складі унітарної України, але з розширеними повноваженнями - 49%, у складі унітарної України з чинними повноваженнями - 36%, а у складі автономії в федеративній Україні - 6%.

При цьому виходу свого регіону зі складу України і утворення окремої держави воліли б лише 1% населення, так само як лише 1% населення хотіли вийти зі складу України і приєднатися до іншої держави, йдеться в результатах дослідження.

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Також зазначається, що майже в усіх регіонах України більшість вважає для свого регіону найбільш оптимальним залишатися у складі унітарної України з розширеними повноваженнями (53,5% у західному регіоні, 53% - у центральному, 53% - у східному, 44% - на Донбасі), а у південному думки діляться надвоє: 43% воліли б розширення повноважень свого регіону, а 43% хотіли б залишити все як є зараз. Федеративний устрій регіону найбільше підтримується на сході (9%) та на Донбасі (12%), проте слід наголосити, що жоден з респондентів на Донбасі не висловився за вихід з України та приєднання до іншої держави.

Разом з тим, опитування показало, що абсолютна більшість населення України (67%) пишаються тим, що вони є громадянами України.

Більшість населення в першу чергу себе вважає громадянами України (57,5%), ще для 23% головною є ідентифікація з містом чи селом проживання, а для 6% - з регіоном проживання.

Опитування проводилося за квотною вибіркою, що представляє доросле населення (від 18 років) та здійснювалося в усіх областях України, крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів.

Усього було опитано 1802 особи.

Похибка вибірки не перевищує 2,3%.