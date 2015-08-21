Дружина бізнесмена Грановського звинувачує чоловіка у викраденні п'яти спільних дітей

20 серпня бізнесмен у оточенні двох десятків озброєних чоловіків увірвався на віллу Олени Грановської в турецькій Аланьї та забрав п'ятьох дітей. Олена каже, що ця група увійшла на віллу близько другої години дня, самої матері вдома не було, з дітьми була лише няня.

Як каже Грановська, няню і ще одного молодого хлопця побили. При собі Грановський мав рішення суду Анкари, за яким діти мають перебувати з ним. Жінка розповіла, що з чоловіком у них напружені стосунки і вони збираються розлучитись, але поки не можуть цього зробити, адже молодшій дитині лише дев'ять місяців. Як запевняє Олена, чоловік дозволив їй вивезти дітей до 25 листопада.

Водночас Олександр Грановський підтвердив ТСН, що їхні діти зараз перебувають у його будинку в Одесі. Бізнесмен каже, що дітей забирав законно і прийшов не з "чеченцями", а з поліцією. Слова дружини про начебто побої Грановський спростовує. Дозвіл на вивезення дітей він дружині давав, але тільки на тиждень, а його дружина начебто обманним шляхом залишила дітей в Туреччині на три місяці та вимкнула телефони. З дітьми дружині бачитись дозволяє. "Діти – громадяни України і повинні бути тут, а не в Туреччині. Я їй не забороняю, хай зустрічається з дітьми в будь-який час. Це все брехня", - сказав Грановський телефоном.

Олександр Грановський – одеський бізнесмен, разом із Борисом Кауфманом є співвласником компанії Vertex United, яка володіє кількома готелями преміум-класу, серед яких столичний "Президент-готель", одеські "Бристоль", "Лондонська" та інші. Також бізнесмен є співвласником будівельних компаній, банку "Фінбанк", видання "Фокус". Крім того, журналісти програми "Гроші" запевняють, що Грановський і Кауфман за сприяння Олександра Януковича за безцінь придбали одеський аеропорт.