Дружина бізнесмена Грановського звинувачує чоловіка у викраденні п'яти спільних дітей

16:07, 21 серпня 2015
Суспільство
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Дружина відомого одеського бізнесмена Олександра Грановського звинувачує чоловіка у викраденні спільних дітей.

Бізнесмена Грановського звинувачують у викраденні власних дітей / jewishwoman.ru

20 серпня бізнесмен у оточенні двох десятків озброєних чоловіків увірвався на віллу Олени Грановської в турецькій Аланьї та забрав п'ятьох дітей. Олена каже, що ця група увійшла на віллу близько другої години дня, самої матері вдома не було, з дітьми була лише няня.

Як каже Грановська, няню і ще одного молодого хлопця побили. При собі Грановський мав рішення суду Анкари, за яким діти мають перебувати з ним. Жінка розповіла, що з чоловіком у них напружені стосунки і вони збираються розлучитись, але поки не можуть цього зробити, адже молодшій дитині лише дев'ять місяців. Як запевняє Олена, чоловік дозволив їй вивезти дітей до 25 листопада.

Facebook/ Lea Lea

Водночас Олександр Грановський підтвердив ТСН, що їхні діти зараз перебувають у його будинку в Одесі. Бізнесмен каже, що дітей забирав законно і прийшов не з "чеченцями", а з поліцією. Слова дружини про начебто побої Грановський спростовує. Дозвіл на вивезення дітей він дружині давав, але тільки на тиждень, а його дружина начебто обманним шляхом залишила дітей в Туреччині на три місяці та вимкнула телефони. З дітьми дружині бачитись дозволяє. "Діти – громадяни України і повинні бути тут, а не в Туреччині. Я їй не забороняю, хай зустрічається з дітьми в будь-який час. Це все брехня", - сказав Грановський телефоном.

Олександр Грановський – одеський бізнесмен, разом із Борисом Кауфманом є співвласником компанії Vertex United, яка володіє кількома готелями преміум-класу, серед яких столичний "Президент-готель", одеські "Бристоль", "Лондонська" та інші. Також бізнесмен є співвласником будівельних компаній, банку "Фінбанк", видання "Фокус". Крім того, журналісти програми "Гроші" запевняють, що Грановський і Кауфман за сприяння Олександра Януковича за безцінь придбали одеський аеропорт.

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