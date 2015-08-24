В УПЦ розповіли, якими мають бути відносини між церквою і державою

Таку думку висловив голова інформаційного відділу Української Православної Церкви єпископ Ірпінський Климент, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Церква і держава повинні прагнути до гармонійних стосунків. Водночас покликання церкви та держави багато в чому розходяться. Церква дбає, насамперед, про вічне життя, держава – про земне. У різні періоди історії у відносинах між цими суспільними інститутами виникали конфлікти саме через те, що держава намагалася примусити церкву виконувати те, що їй не властиво», – зазначає єпископ Климент.

На його думку, сьогодні держава не в змозі самотужки подолати масштабні кризові явища, які руйнують усталені підвалини суспільного устрою.

«Наприклад, економічні та політичні кризи не виникають раптом самі по собі. Вони трапляються тоді, коли руйнуються базові основи родинних відносин, коли втрачається відчуття святого, коли людина не відчуває поклику до милосердя та співчуття», – говорить єпископ.

Владика Климент зазначає, що вирішення кризових явищ потрібно починати з фундаментальних питань.

«Чому люди поводять себе так? Чому суспільство в цілому сприймає таку поведінку? Чому суспільний протест виникає лише тоді, коли настає криза, а не тоді, коли ця криза зароджується? Розібратися у всіх цих питаннях людству допоможе лише Євангеліє. Спроби відкинути церкву на суспільний маргінес, перетворити її лише в якийсь історичний етнокультурний заповідник, є рівнозначними спробам позбавити соціум стимулу для виживання», – підкреслює голова інформвідділу УПЦ.