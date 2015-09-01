Квіташвілі спростував повідомлення про загибель нацгвардійця через відсутність кровозупинних засобів

Про це заявив міністр охорони здоров`я Олександр Квіташвілі після відвідування разом із заступником міністра Віктором Шафранським Київської міської клінічної лікарні №17 та Олександрівської лікарні, де необхідну допомогу отримують бійці силових підрозділів, які постраждали внаслідок заворушень біля Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

Керівники МОЗ переконалися в тому, що лікарні забезпечені усім необхідним.

«У наявності препарати первинної невідкладної допомоги, перев`язувальні матеріали, препарати крові та кровозамінники», - зазначив міністр.

Також він подякував волонтерам за миттєву допомогу і збір коштів для лікування поранених.

«Волонтери завжди активно допомагають – дуже добре, що в Україні настільки розвинене громадянське суспільство», - зазначив Квіташвілі.

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За інформацією фахівців, на лікарняних ліжках у лікарні №17 залишаються 38 силовиків, оператор телеканалу «1+1», ще один боєць перебувають у реанімації.

Двох солдат Нацгвардії врятувати не вдалося через вкрай важкі осколкові поранення.

«Травми були несумісні з життям, - зазначив лікар-реаніматолог Сергій Дубров. - Одного солдата привезли в стані клінічної смерті, була ушкоджена велика магістральна судина. Хірурги дві години власноруч качали серце і одночасно зашивали рану, але врятувати бійця не вдалося. Усі найнеобхідніші препарати у нас були в наявності, щодо деяких сучасних кровозупинних засобів, що застовуються на полі бою, вони в лікувальних закладах при наданні спеціалізованої допомоги не застосовуються. Тому ми звернулися до волонтерів, хоча в даних випадках ці препарати, на жаль, вирішальної ролі не грали, адже вони могли б бути ефективними лише безпосередньо на місці травмування».

В Олександрівській лікарні від травм, несумісних з життям, помер один боєць.

Шестеро проходять лікування, медики кажуть, що загроз для їхнього життя немає, трьох з них планують виписати вже найближчим часом, повідомили у прес-службі МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії.

Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб (правоохоронців та цивільних) отримали травми різного ступеню тяжкості.