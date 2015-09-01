Квіташвілі спростував повідомлення про загибель нацгвардійця через відсутність кровозупинних засобів
Медичні заклади мають всі необхідні препарати для лікування поранених внаслідок сутичок під парламентом 31 серпня.
Про це заявив міністр охорони здоров`я Олександр Квіташвілі після відвідування разом із заступником міністра Віктором Шафранським Київської міської клінічної лікарні №17 та Олександрівської лікарні, де необхідну допомогу отримують бійці силових підрозділів, які постраждали внаслідок заворушень біля Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.
Керівники МОЗ переконалися в тому, що лікарні забезпечені усім необхідним.
«У наявності препарати первинної невідкладної допомоги, перев`язувальні матеріали, препарати крові та кровозамінники», - зазначив міністр.
Також він подякував волонтерам за миттєву допомогу і збір коштів для лікування поранених.
«Волонтери завжди активно допомагають – дуже добре, що в Україні настільки розвинене громадянське суспільство», - зазначив Квіташвілі.
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За інформацією фахівців, на лікарняних ліжках у лікарні №17 залишаються 38 силовиків, оператор телеканалу «1+1», ще один боєць перебувають у реанімації.
Двох солдат Нацгвардії врятувати не вдалося через вкрай важкі осколкові поранення.
«Травми були несумісні з життям, - зазначив лікар-реаніматолог Сергій Дубров. - Одного солдата привезли в стані клінічної смерті, була ушкоджена велика магістральна судина. Хірурги дві години власноруч качали серце і одночасно зашивали рану, але врятувати бійця не вдалося. Усі найнеобхідніші препарати у нас були в наявності, щодо деяких сучасних кровозупинних засобів, що застовуються на полі бою, вони в лікувальних закладах при наданні спеціалізованої допомоги не застосовуються. Тому ми звернулися до волонтерів, хоча в даних випадках ці препарати, на жаль, вирішальної ролі не грали, адже вони могли б бути ефективними лише безпосередньо на місці травмування».
В Олександрівській лікарні від травм, несумісних з життям, помер один боєць.
Шестеро проходять лікування, медики кажуть, що загроз для їхнього життя немає, трьох з них планують виписати вже найближчим часом, повідомили у прес-службі МОЗ.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії.
Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб (правоохоронців та цивільних) отримали травми різного ступеню тяжкості.