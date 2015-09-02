Політичні сили, які вивели під Раду людей, не запропонували допомогу у розслідуванні побоїща - НГУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив т.в.о. командувача Національної гвардії України Микола Балан.

Як зазначив Балан, жодна з політичних сил, яка вивела людей під стіни парламенту 31 серпня, не запропонувала допомогу у розслідуванні сутичок, не надала фото- чи відеоматеріалів.

Разом з тим він зазначив, що суттєву допомогу у відновленні картини подій того дня надали журналісти, які фіксували події на фото- та відеокамери.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці. Від поранень померли троє солдатів Нацгвардії.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а також членів ВО «Свобода» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

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Генпрокуратура повідомила 18 особам про підозру у вчиненні злочинів за фактом подій, що сталися 31 серпня біля будівлі Верховної Ради.

З урахуванням зібраних доказів одному із затриманих повідомлено про підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), яка передбачає безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Іншим затриманим інкримінується ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 293 (групове порушення громадського порядку) та ч. 2 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.