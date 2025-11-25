Купи готівки могли потрапити до зловмисників або контрабандою, або просто з банківського сховища.

Великі суми готівкових коштів потрапили до офісу злочинної організації "Мідаса", попри всі банківські регуляції.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики заявив голова НАБУ Семен Кривонос.

"Ви бачили ті купи готівкових коштів. Є два шляхи потрапляння грошей – або контрабандою, або з банківського сховища. Всупереч банківським регуляціям, вони потрапили до цього офісу злочинної організації", – зазначає очільник НАБУ.

Він висловив сумніви, що настільки масштабну корупційну оборудку можна було ретельно приховувати від контролюючих органів.

"Функціонування такого величезного офісу легалізації злочинних доходів не могло бути непоміченим ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу", – каже Кривонос.

За його словами, навіть зараз деякі державні установи працюють занадто повільно та можуть гальмувати слідчі дії. Зокрема це стосується Державної служби фінансового моніторингу України.

"Ми досі не отримали відповідні звіти від фінансового моніторингу. Він має прискоритися в опрацюванні наших запитів", – додає голова НАБУ.

Операція "Мідас" - головні новини

10 листопада НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми з розкрадання державних коштів в енергетиці. Сума завданих збитків може сягати ста мільйонів доларів.

Як зазначив директор НАБУ Семен Кривонос, схема "Мідаса" охоплювала не тільки енергетику, а й інші сфери. За деякий час кількість підозрюваних в корупції осіб в рамках справи може зрости.

На думку голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, зловмисникі розкрадали гроші, які призначалися для українських військових.

