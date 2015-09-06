Бойовик батальйону "Восток" здався правоохоронцям і буде допомагати слідству (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, до своїх рідних повернувся ще один учасник незаконних збройних формувань, який пройшов бойову підготовку та був зарахований до терористичного підрозділу "Восток ДНР".

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Зазначається, що колишній бойовик, у рамках програми, добровільно звернувся до органів МВС України з відповідною заявою про свою участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Згідно з повідомленням, він зізнався у скоєному злочині та погодився надавати будь-яку допомогу слідству. У подальшому це може стати приводом для звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.