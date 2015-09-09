Аваков попередив, що майбутні вибори будуть особливими з точки зору ймовірності провокацій

Про це в ході засідання Ради регіонального розвитку заявив глава МВС Арсен Аваков, передає кореспондент УНІАН.

"Ми передбачили цілий план, як ми будемо дотримуватися правопорядку, цей план буде доведений післязавтра на ранковіій селекторній нараді усім начальникам УВС обласних, міста. Цей план передбачає щільну взаємодію з органами влади, місцевого самоврядування, меріями, СБУ, іншими правоохоронними органами", - заявив Аваков.

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"По кожній області ми розуміємо деяку специфіку, я б хотів мати зустріч, розмову з кожним головою адміністрації і з мерами, розуміючи, що у нас ці вибори будуть особливими з точки зору можливих провокативних дій", - підкреслив глава МВС.

Нагадаємо, голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський направив до ЦВК подання з обґрунтуванням про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня у деяких містах і районах Донецької області, зокрема в Маріуполі.