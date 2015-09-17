В УПЦ МП прокоментували відео про нібито створений священиком кулемет для "ДНР"

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, так прес-секретар Донецької єпархії УПЦ протоієрей Георгій Гуляєв прокоментував повідомлення у ЗМІ про відео, де представник «ДНР» демонструє кулемет, який, за словами бойовика, вдосконалив якийсь священик.

Зокрема, посилаючись на це відео, деякі українські видання та користувачі соціальних мереж зробили висновок, що йдеться про священика саме Донецької єпархії УПЦ.

За словами отця Георгія, у цьому випадку розповсюджені неперевірені чутки.

"Дуже дивно, що висновки побудовані на основі фрази однієї людини на відео. Спочатку написали, що йдеться просто про священика. Потім додали, що він з Донецька. А далі деякі видання та користувачі соцмереж зробили висновок, що цей священик з Донецької єпархії", - розповів отець Георгій.

Читайте такожПравославна церква сьогодні відзначає новоліття, початок церковного року

Водночас представник Церкви, коментуючи відео зазначив, що "складно говорити про чутки, коли даються мінімальні відомості".

"Ми нагадуємо, що на території бойових дій Церква займається виключно релігійною та гуманітарною діяльністю. Ми здійснюємо богослужіння, молимося за мир і допомагаємо мирному населенню", - підкреслив речник Донецької єпархії УПЦ.

Як повідомлялось, представники «ДНР» оприлюднили відео з "новим видом зброї", яким збираються обстрілювати позиції ЗСУ по лінії розмежування.

Один з бойовиків, присутній на відео говорить, що цю зброю створив якийсь священик.