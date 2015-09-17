Найпоширенішими ціннісними групами в Україні є "цілеспрямовані" й "традиціоналісти" - соціолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала експерт GfK Ukraine Тетяна Ситник на першій науково-практичній конференції із серії «Україна майбутнього» на тему: «Цінності та модернізація», яка сьогодні проходить у Києві.

«Всього налічується сім ціннісних груп, але найбільш поширені в нашій країні – «цілеспрямовані» й «традиціоналісти», - сказала Ситник.

За її словами, «цілеспрямовані» – це люди, які, в першу чергу, прагнуть до швидкого збагачення, оскільки вважають, що багатство прийде до них як результат зв'язків або щасливого випадку, а не їхньої важкої праці. У той же час «традиціоналісти» – це люди, для яких важливо зберегти традиційний уклад життя.

За словами Ситник, високий відсоток «традиціоналістів» характерний для Таїланду, Єгипту, Туреччини.

«За великою частиною груп «цілеспрямованих» і «традиціоналістів» Україна більше схожа на східні азіатські країни, ніж на європейські країни, оскільки групи, на яких базується європейське суспільство, – «соціальні раціоналісти» (люди, для яких важливі рівність, знання, відкритість мислення, соціальна терпимість і відповідальність) і «незалежні» (люди, для яких важливо залишатися самим собою), представлені в Україні менше», - сказала вона.

Ситник зазначила, що єдина зміна, яка відбулася в 2014 році, порівняно з 2011 роком, - це збільшення в Україні частині «турботливих» (люди, які в першу чергу орієнтовані на особисті відносини, сім'ю, дружбу).

«Це можна інтерпретувати як прагнення до свого світу, людина тікає в свій невеличкий світ, аби захиститися від великого бурхливого світу й подій довкола», - сказала Ситник.