У Маріуполі допоможуть оформити субсидії тим, кому раніше в цьому було відмовлено

У місті почали працювати мобільні офіси, де надається допомога в оформленні субсидій городянам, яким раніше було відмовлено у ній.

Так, для жителів Жовтневого району такий мобільний офіс відкритий на базі міського шахового клубу, пише 0629.com.ua.

«Людей, яким з якихось причин було відмовлено в отриманні субсидій, тут консультують представники комунальних підприємств та служби субсидії. Після усунення всіх зауважень, через що людям було відмовлено в отриманні субсидії, вони зможуть повторно оформити заяву на надання цієї допомоги», - заявили у відділі субсидій управління соціального захисту Жовтневої райадміністрації.

Подібний мобільний офіс діє і на базі Орджонікідзевської райадміністрації. Як зазначили в районному управлінні соціального захисту населення, після перших відвідин мобільного офісу більше половини людей, яким раніше було відмовлено у субсидії, вже подали заяви на її отримання.

Спеціалісти відділів субсидій відзначають, що людям призначають конкретний день і годину, на зустрічі вони можуть поставити питання, що стосуються оформлення субсидії, як представникам комунальних підприємств, так і соціальним працівникам.

По мірі необхідності організовують роботу виїзного мобільного офісу і в Приморському районі.

Як зауважили в управлінні соціального захисту Приморської райадміністрації, серед тих, кому було відмовлено в отриманні субсидій, чимало мешканців приватного сектора. Причина – невідповідність даних у будинковій книзі та рахунки комунальних підприємств.

А ось в Іллічівському районі поки немає необхідності організації подібного мобільного офісу.

«На сьогоднішній день відмовлено у субсидії лише 130 жителям району, всі вони отримали повідомлення про це. Але з цими людьми ми продовжуємо працювати, і надалі їм буде оформлена субсидія», - сказали в управлінні соцзахисту Іллічівської райадміністрації.