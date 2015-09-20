Порошенко хоче збільшити призовний вік до армії з 18 до 20 років

Президент України Петро Порошенко заявив про намір збільшити призовний вік до армії з 18 до 20 років. Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Президент заявив, що влада не відмовлятиметься від призову до служби в армії.

"Призовники гарантовано не будуть потрапляти до зони проведення АТО. Вік призову буде збільшений: з 18 приблизно до 20 років", - заявив Порошенко.

На його переконання, призовник - "це вже має бути сформована особистість, яка протягом максимум року, а може й менше, навчиться військовій справі".

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що необхідності у проведенні наступної, сьомої, хвилі мобілізації на даний момент немає. Крім того, він наголосив, що мобілізація і призов до армії будуть збережені, хоча в українській армії зросте і число контрактників.