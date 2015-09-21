Набір в краматорську поліцію розпочнеться 26 вересня
У Краматорську 26 вересня офіційно відкривається прийом анкет в нову патрульну поліцію.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС в Донецькій області, о 9.00 в приміщенні Палацу культури і техніки міста Краматорська кандидати зможуть заповнити анкети.
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Вимоги до кандидатів:
- прагнення до якісних змін;
- вік від 21 до 35 років;
- повна загальна середня або вища освіта;
- наявність водійського посвідчення категорії В;
- відсутність судимості.
Кандидатам пропонують:
- принципово нову для України систему охорони правопорядку;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- стипендію під час навчання;
- престижну стабільну роботу і гідну заробітну плату,
- нову уніформу і службовий автомобіль;
- перспективу кар'єрного росту.
Також можна заповнити онлайн-анкету та детальніше ознайомитися з умовами конкурсу можна на сайті www.mvs.gov.ua.