Набір в краматорську поліцію розпочнеться 26 вересня

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС в Донецькій області, о 9.00 в приміщенні Палацу культури і техніки міста Краматорська кандидати зможуть заповнити анкети.

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Вимоги до кандидатів:

- прагнення до якісних змін;

- вік від 21 до 35 років;

- повна загальна середня або вища освіта;

- наявність водійського посвідчення категорії В;

- відсутність судимості.

Кандидатам пропонують:

- принципово нову для України систему охорони правопорядку;

- професійну підготовку за міжнародними стандартами;

- стипендію під час навчання;

- престижну стабільну роботу і гідну заробітну плату,

- нову уніформу і службовий автомобіль;

- перспективу кар'єрного росту.

Також можна заповнити онлайн-анкету та детальніше ознайомитися з умовами конкурсу можна на сайті www.mvs.gov.ua.