Харків оповив дим внаслідок пожежі на вокзалі (фото)

Про це повідомляє "Об'єктив".

"На вулиці Котлова в районі мосту горять шпали. Загоряння на площі 70 кв. м. Гасити пожежу виїхали чотири відділення ДСНС", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі в диму виявилося кілька районів Харкова: центр, житлові масиви (Олексіївка, Холодна Гора і район стадіону "Металіст").

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За словами очевидців, на Новому мосту в бік вокзалу кожні кілька хвилин проїжджають пожежники і патрульні машини з сиреною.

Як повідомили в ДСНС в Харкові на відкритій території горіли дерев'яні шпали і сміття.

Як стало відомо, 18:06 пожежу було ліквідовано. Його причина з'ясовується.