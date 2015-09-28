Могеріні закликає Росію звільнити Савченко та інших громадян України

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ще раз приєднуюсь до всіх, хто закликає російську владу негайно звільнити Надію Савченко через гуманітарні причини. Я також закликаю звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих громадян України. Це було б згідно з недавно узгодженим пакетом заходів щодо реалізації мінських угод і зобов'язаннями звільнити всіх заручників і затриманих, пов’язаних з конфліктом в Україні», – йдеться у заяві Могеріні.

Читайте такожУ Могеріні заявили, що Угода про асоціацію з Україною вже тимчасово виконується

Федеріка Могеріні зазначає, що після тривалого голодування Надія Савченко має проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України готує “Список Савченко-Сенцова” стосовно осіб, винних в незаконному переслідуванні громадян України.