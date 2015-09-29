Суд почав підготовче засідання у справі російських військових Александрова і Єрофєєва

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі перед початком судового засідання адвокат Євгена Єрофеєва Оксана Соколовська висловила думку, що сторона обвинувачення проситиме для обох підозрюваних міру покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Читайте такожРосійським спецназівцям Єрофеєву та Александрову вручили обвинувальні акти - адвокати

Євген Єрофєєв та Олександр Александров доставлені на судове засідання.

Як повідомляв УНІАН. 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Євген Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Олександр Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено.

Він відзначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

«Це організація та здійснення агресивної війни, воєнного конфлікту проти України, переміщення поза митним контролем України зброї та боєприпасів, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого чинним законом дозволу, сприяння діяльності терористичної організації та скоєння терористичного акту, що призвело до загибелі військовослужбовців Збройних сил України та інших тяжких наслідків», - повідомив головний військовий прокурор.

Він також сказав, що прокуратура буде просити суд максимального покарання для російських спецпризначенців.