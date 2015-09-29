Брат затриманого колишнього пасинка Фірташа стверджує, що той не переховувався від правоохоронців

При цьому своє ім'я він не приховував, стверджує брат затриманого Олександр, передає ТСН.

"Його затримали за адмінпорушення - він порушив ПДР, за це був зупинений. Він сказав, ким є, за це його доставили до відділку. Якщо б його не було в базі, то справа закінчилася б штрафом", - розповів Олександр.

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При цьому він спростував, що його брат нібито міг перебувати під впливом наркотичних речовин, назвавши цю інформацію нісенітницею.

Справа, за якою Сергій перебуває в розшуку, досі відкрита, каже Олександр Калиновський. "Є факт кримінальної справи. Далі будуть проводитися слідчі дії. Все повинно вирішуватися в рамках законодавства", - прокоментував брат затриманого.

Нагадаємо, що Калиновського оголосили в міжнародний розшук після того, як він зник з приватної клініки, де лікувався після ДТП. Калиновський у травні 2007 року на спортивному "BMW" на величезній швидкості врізався у припарковані "Жигулі". Унаслідок цього загинув прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський.

Сьогодні вночі колишнього пасинка українського олігарха Дмитра Фірташа Сергія Калиновського затримали в Дарницькому районі Києва на Porsche Cayenne.