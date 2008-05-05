Виробники української олії відхрещуються від гидоти і просять не кидати каміння

Асоціація виробників олійно-жирової галузі «Укроліяпром» заявляє, що в процесі виробництва і транспортування соняшникової олії попадання до неї мінеральних масел або інших домішок неможливе.

Про це заявив сьогодні кореспондентові УНІАН генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан КАПШУК.

«У процесі виробництва і транспортування олії попадання до неї мінеральних масел або інших домішок неможливе. На кожному нашому підприємстві впроваджено серйозні системи якості, жорстокий контроль, а при постачанні на експорт надається 8 документів - від гігієнічного висновку до різних сертифікатів відповідності і походження, і так далі», - сказав С.КАПШУК.

Він зазначив, що асоціація на сьогодні не має конкретної інформації щодо постачальника, щодо кількості соняшникової олії, в якій містяться домішки, «і конкретно щодо того, скільки гидоти туди хтось додав». «На сьогодні ми і шукаємо, хто конкретно поставив цю олію і куди. Тому що камінь кидати на всю українську олію – неправильно», - сказав С.КАПШУК, додавши, що «поки не буде проведено незалежну експертизу і названо конкретного постачальника і кількість цієї олії, ці заяви зроблені упереджено, а можливо, і спеціально».

При цьому він зазначив, що впродовж 10 років українська олія постачалася на ринки ЄС, і жодних нарікань не було.

Крім того, С.КАПШУК повідомив, що у зв`язку з введеним квотуванням, а також через поширення інформації про забруднення української олії, експорт цього продукту з України у квітні майже не здійснювався.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня представник Єврокомісії Майкл МАНН повідомив, що частинки нафти в соняшниковій олії українського походження було виявлено у Франції, після чого повідомлення про це було поширене через систему швидкого попередження для країн - членів ЄС – РАПЕКС.

"Всю цю олію було відкликано з ринку", - сказав він і зазначив, що Єврокомісія сподівається обговорити це питання з представниками української влади.

Потім забруднена соняшникова олія з України була виявлена в Швейцарії, причому частину її було продано. Про це повідомила 4 травня прес-секретар Федерального управління охорони здоров`я Швейцарії Сабіна МЮЛЛЕР.

Як передавало радіо «Свобода», на інтернет-сайті управління поширена рекомендація приватним підприємцям і підприємствам вилучити з продажу цю олію, а також продукти, в яких її зміст перевищує 10%.

У цьому ж повідомленні наголошувалося, що виявлені в олії «сторонні продукти не завдають шкоди здоров`ю», проте «з такими забрудненнями просто не можна миритися».

До Європи, здебільшого в країни ЄС, надійшло 40 тисяч літрів такої олії. ЇЇ раніше виявили у Великій Британії, Іспанії, Італії, Нідерландах.