В Україну знову йдуть дощі

Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі, вдень 13-18° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 6 травня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті та в південній частині місцями 20-22°; в Карпатах вночі 1-5° тепла, вдень 3-8°.

7-8 травня в Україні хмарно з проясненнями. 7 травня невеликі, у східних областях, Криму та Приазов`ї помірні дощі, окремі грози, лише вдень у західних та північних областях без опадів. 8 травня без опадів, лише вдень на Лівобережжі окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 7-12 м/с, 7 травня в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, 7 травня місцями у північній частині та в Карпатах, 8 травня в Україні, крім півдня Криму та Закарпаття, 1-6° тепла, на поверхні грунту, а в західних та північних областях місцями і в повітрі заморозки 0-4°; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті 15-20°, в Карпатах 3-8° тепла.

9-10 травня в Україні невеликі та помірні дощі, окремі грози; лише у Криму, 9 травня і в західних областях, а 10 травня у південних, вдень і у більшості центральних областей переважно без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, на узбережжі морів 9-11°, на Лівобережжі при проясненнях на грунті місцями заморозки 0-2°; вдень 10-16° тепла, на Закарпатті до 19°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16°.

У Київській області 6 травня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

7-8 травня у столичному регіоні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 7 травня місцями невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 7 травня в окремих районах, 8 травня повсюди на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°, вдень 9-14° тепла.

9-10 травня на Київщині часом дощ (10 травня невеликий), окремі грози. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-16°.