Савченко може повернутися в Україну протягом півроку - адвокат

Про це журналістам заявив один з адвокатів Микола Полозов, повідомляє ТАСС.

"З учорашнього дня з'являються новини з різних джерел про видачу Надії Савченко Україні, але про виправдувальний вирок мови не йде. Тримати її тут у Росії немає сенсу. Завдання було - провести показовий процес, засудити і видати, а в Україні вона є депутатом Верховної ради і делегатом ПАРЄ і не може бути притягнута до кримінальної відповідальності", - сказав Полозов.

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За його словами, Україна для того, щоб повернути Савченко, може погодитися на будь-які умови, поставлені Росією.

"Але як тільки Надія Савченко опиниться в безпеці, її можуть відпустити і нагородити. Думаю, це може відбутися протягом півроку, може швидше, в залежності від того, як пройде процес і апеляція", - сказав адвокат.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.