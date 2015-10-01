Замовні вбивства і вимагання: Оприлюднені документи МВС про кримінальне минуле "гобліна" Аксьонова

Документи розміщені на його сторінці в Facebook.

За його словами, дані йому передали співробітники колишнього 6-го відділу кримського главку МВС.

В оперативних документах МВС Аксьонов проходить по прізвиську "Гоблін".

"Вони проливають світло на те, чим раніше займався нинішній "голова" республіки Крим Сергій Аксьонов. Уважно вивчив дане досьє... Послужний список, як фігуранта оперативних зведень, вражає – замовні вбивства, вимагання, участь в ОЗУ..." - написав він.

Мєшков також заявив, що Аксьонов і Геннадій Москаль, який з 1997 по 2000 рік був начальником Головного управління МВС України в Криму, "тісно співпрацювали".

Є всі підстави вважати, що тільки співпраця з міліцейським генералом Геннадієм Москалем допомогло Аксьонову избеж... Posted by Юрій Мєшков on 30 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Сергія Аксьонова. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Також його оголошено в розшук.