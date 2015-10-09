Українці почали збір підписів за відправку Яценюка послом до Гваделупи

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Електронна петиція до президента України Петру Порошенка про призначення прем'єр-міністра Арсенія Яценюка послом республіці Гваделупа розміщена на сайті президента.

За добу петицію підписали 38 осіб, до кінця збору підписів залишається 92 дні.

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Раніше повідомлялося, що електронна петиція до президента України Петра Порошенка про призначення лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко послом в Гондурасі набрала більше 25 тис. підписів.

На розгляд президента подається електронна петиція, на підтримку якої зібрано не менше 25 тис. підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня опублікування.