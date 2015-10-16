Україна приєднається до наймасштабніших навчань НАТО

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Читайте такожФрегат "Гетьман Сагайдачний" провів навчання типу PASSEX з кораблями флотів чотирьох країн

"Протягом 19-28 жовтня військово-транспортний літак Іл-76МД буде залучений до відпрацювання спільних завдань з НАТО за сценарієм повітряної фази навчання на території Італії та Іспанії" – розповіли у прес-службі.

Додамо, що "Trident Juncture-2015" найбільші та найамбітніші навчання Альянсу протягом останнього десятиріччя. Вони будуть проводитися протягом жовтня-листопада в Італії, Португалії та Іспанії. У навчаннях візьмуть участь близько 36 тисяч військовослужбовців з 30 країн світу. Метою "Trident Juncture" є демонстрація підвищеного рівня боєготовності НАТО і її здатності реагувати на нові виклики безпеці.