Експерт: офіційний показник інфляції завищений

Через особливості методології розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ) і тимчасового дисбалансу, що виник на ринку м`ясної продукції, офіційний показник інфляції завищений і не відповідає реальній або структурній інфляції, що відображає баланс сукупного попиту і пропозиції.

Про це говориться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital з посиланням на аналітика компанії Олену БЄЛАН.

На її думку, в Україні питома вага продуктів харчування в споживчий корзині, на основі якої розраховується ІСЦ, становить 55%, тоді як в Росії продукти харчування займають 33% споживчої корзини, в Польщі - 26%, а в Європейському Союзі - 16%.

Водночас, зі структури споживчих витрат (заснованої на системі національних рахунків) виходить, що українці витрачають на продукти харчування набагато менше - тільки 36% всіх споживчих витрат. Через таку методологічну особливість офіційний індекс інфляції сильно залежить від цінової ситуації в сільському господарстві, особливо на ринку м`яса і зерна, і значно завищує структурну інфляцію в періоди швидкого зростання цін на продукти харчування і, відповідно, занижує її в періоди стрімкого здешевлення продовольчих товарів.

На думку аналітика, структурний рівень інфляції в Україні істотно нижче, ніж указує офіційний ІСЦ. Про це свідчить динаміка показника базової інфляції, який не враховує товари, схильні до істотних цінових коливань.

За оцінкою О.БЄЛАН, у квітні показник базової інфляції становив 18% в річному вимірюванні, що істотно менше 30,2% зростання ІСЦ і цілком порівняно з темпом зростання базової інфляції в Росії, який минулого місяця становив 13,7%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), в січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 р. – 10,3%).

За даними Держкомстату, з початку цього року зростання споживчих цін становило 13,1% (за чотири місяці 2007 року - 1,3%). Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1% (у квітні 2007 року до березня 2007 року - 2,2%).