Промисловість платитиме за газ 300 долларів вже в червні?

Ціна на газ для українських промислових підприємств подолала психологічну планку в 300 долларів. За даними видання «КомерсантЪ-Україна», вже з 1 травня газ подорожчав на 10%, а з червня його вартість збільшиться ще на 3%. Споживачі мають намір оскаржити рішення міністерства в Антимонопольному комітеті. Якщо зробити це їм не вдасться, подорожчання палива може ще більше прискорити зростання цін в Україні, відзначають експерти.

У розпорядженні видання зявився наказ Мінпаленерго #247 від 25 квітня. Згідно з документом, із 1 травня у формулу ціни природного газу для промислових споживачів включається ще одна складова – 87,43 грн за тисячу кубометрів на погашення витрат "Нафтогазу" на реалізацію газу. За розрахунками міністерства, це призведе до підвищення ціни за тисячу кубометрів палива приблизно на 105 грн. У результаті хімічні підприємства платитимуть 1386,98 грн, а всі інші – 1431,85 грн за тисячу кубометрів. З 1 червня промисловців чекає ще одне подорожчання – до 1409,41 грн і 1476,71 грн за тисячу кубометрів відповідно, що при нинішньому курсі долара складає більш ніж 300 долларів.

За словами прес-секретаря "Нафтогазу" Валентина Землянського, прийняте Мінпаливенерго рішення направлене на поліпшення фінансових показників НАК. "Ці заходи були закладені у фінансовий план Нафтогазу, затверджений у квітні", - пояснив він.

Звістка про чергове підвищення ціни на газ для споживачів виявилася неприємним сюрпризом. "Минулого року ми обурювалися тим, що Укргаз-Енерго посеред року підвищило тариф на транспортування газу. Цього року ціна газу росте щомісячно. Це вже нагадує якийсь неконтрольований процес", - говорить голова Маріупольського меткомбіната ім. Ілліча Владимир Бойко. Промисловці збираються відстоювати колишні ціни. Так, у прес-службі "Дніпроазоту" заявили, що підприємство має намір оскаржити підвищення цін в Антимонопольному комітеті: "Ми вже підготували відповідний пакет документів".

Президент Української спілки фінансових аналітиків Юрій Прозоров вважає, що збільшення вартості природного газу прискорить і без того рекордні темпи зростання цін у країні. "Більшість підприємств підвищать відпускні ціни на свою продукцію, що, в свою чергу, додатково збільшить інфляцію приблизно на 2-3% за підсумками року", - говорить експерт. А аналітик ІЛ "Уралсиб" Кирило Чуйко відзначає, що якщо газ дорожчатиме такими ж темпами впродовж найближчих трьох-чотирьох місяців, то українські виробники мінеральних добрив можуть втратити свої конкурентні переваги на міжнародних ринках.