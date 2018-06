Депутат Оробець про Тимошенко, шельфовий газ і залежність від Росії

Народний депутат, член президії політичної партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ не виключає, що задекларований учора прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО намір переглянути угоду з компанією Vanco негативно вплине на імідж України якраз напередодні енергетичного саміту, що проходитиме у Києві 22-23 травня.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю сайту «ГАРТ».

«Інвестиційний клімат від цього не покращиться», – переконана Л.ОРОБЕЦЬ.

«Мене при цьому відверто дивує позиція ТИМОШЕНКО у питанні національних ресурсів. Стратегічні підприємства України, які приносять прибуток державі, прем’єр-міністр прагне якнайшвидше продати, йдучи при цьому на неправомірні дії щодо зміни керівництва Фонду держмайна», – зазначила вона.

«Водночас голова уряду фактично торпедує перший інвестиційний проект з видобутку нафти і газу у глибоководній частині надр Чорного моря, не дбаючи про інвестиційні наслідки подібної зневаги до вітчизняного та міжнародного права, а також втрату очевидної вигоди для держави”, - додала вона.

За словами Л.ОРОБЕЦЬ, під час реалізації цього проекту Україна має отримати 15 млрд. дол. інвестицій, 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету та створення кількох тисяч робочих місць.

«До того ж, видобуток вуглеводнів з шельфу Чорного моря дозволить зменшити енергетичну залежність України від російського газу. Натомість ще й досі урядом не підписана угода про постачання газу в Україну на 2009 рік», - сказала вона, додавши: “На жаль, дії ТИМОШЕНКО не мають на меті захист національних інтересів. Це просто надто дорога для України PR-вистава з прем’єром у головній ролі».

Довідка УНІАН. Vanco Prickerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, яка спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташована в м. Х`юстон (США).

Vanсo International Ltd у 2006 р. виграла відкритий конкурс і в жовтні 2007 р. уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Згідно з умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами і обов`язками за угодою своїй зв`язаній особі - Vanco Prickerchenska Ltd.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища своїм наказом доручило Державній геологічній службі анулювати спеціальний дозвіл (№3183 від 5 грудня 2007 року) на користування надрами компанії Vanco Prickerchenska Ltd. - на геологічні вивчення, зокрема й дослідницько-промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти і газу на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря.

У документі наголошується, що такі заходи вжито у зв`язку з наявністю підстав для анулювання спеціального дозволу на користування надрами.