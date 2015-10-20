Підривникам опор для подачі електроенергії в Крим загрожує до 10 років в'язниці

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області, міліція отримала повідомлення про подію приблизно о 7:40.

За даними міліції, у полі між селами Атамань і Новий Труд невідомі зловмисники пошкодили залізобетонну опору високовольтної лінії електропередач. Пошкодження виявили під час щоденного ранкового обходу працівники ЛЕП.

За викликом на місце події прибула слідчо-оперативна група, керівництво райвідділу, а також експерти-вибухотехніки. Під час огляду попередньо встановлено, що одна з опор пошкоджена механічним способом. До іншої опори було прикріплено предмет, зовні схожий на вибуховий пристрій.

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Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 194-1 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, за даними управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, сьогодні вночі біля Чонгара, на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, невідомі особи підірвали дві електроопори, які подають електрику на півострів. Обидві опори лінії Мелітополь-Джанкой пошкоджені, але не впали.