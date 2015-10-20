Рейтинг швейцарського банку: Україна - найбідніша країна Європи

Про це свідчать дані рейтингу швейцарського банку Creduit Suisse, пише Європейська правда.

Як зазначається, другу сходинку посідає Білорусь з $1551, третю - Молдова з $3104.

У дослідженні уточнюють, що дані за країнами Східної Європи досить обмежені, тож цифри можуть відрізнятися від реальних.

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Лідером рейтингу є Швейцарія, де середній статок дорослого складає $576 тисяч. За нею йдуть Ісландія, Норвегія, Велика Британія, Швеція та Люксембург, у яких статок дорослого громадянина вище 300 тисяч доларів.

За даними швейцарського банку, у 2015 році загальна сума "світового багатства" досягла $250 трлн. При цьому половина багатств світу тепер зосереджена в руках усього 1% населення.

Найбільше зростання добробуту домогосподарств спостерігалося в США і Китаї, і вперше китайський середній клас в кількісному відношенні обігнав американський — 109 млн осіб проти 92 млн.