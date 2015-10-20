У Рівному кандидата в депутати облили хімічною речовиною

Про це повідомили вУМВС України в Рівненській області.

Інцидент стався сьогодні. Близько 17:00 по спецлінії "102" надійшло повідомлення від 66-річної рівнянки, що за місцем проживання невідомий облив її окропом.

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Правоохоронці з'ясували, що невідомий чоловік подзвонив у квартиру жінки. Відчинивши двері, зловмисник вилив, за її словами, окріп. Однак медики попередньо діагностували у неї опіки невстановленою хімічною речовиною і доставили постраждалу в Рівненську обласну клінічну лікарню.

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Жінка є помічником народного депутата України і кандидатом у депутати Рівненської обласної ради.

Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Рівненського МВ УМВС.