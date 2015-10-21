Чим менше українців залишається у полоні бойовиків, тим складніше їх повертати - СБУ

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Зокрема, говорячи про нещодавній зрив бойовиками операції зі звільнення українців з полону, Тандіт зазначив, що «чим менше залишатиметься наших хлопців там, серед заручників, тим важче буде їх забирати».

За його словами, щодо операції «було все домовлено». «Заздалегідь обумовили те, що ми виконуємо Мінські домовленості, і віддаємо тільки тих, кого можемо законно віддавати. Була підготовлена група тих, кого готували до передачі туди», - пояснив радник голови СБУ.

Він додав, що звільнення мало відбутися за принципом «всіх на всіх». «Ми готові були передати 10, нам пообіцяли віддати 8. І в останню мить, коли вже готувалися до виїзду на точку, безпосередньо наша група перебувала там, на лінії зіткнення, нам сказали «ні, лише 5 віддамо», - сказав Тандіт, і додав, що бойовики останнім часом змінюють умови переговорів і не виконують Мінські домовленості.

Крім того, відповідаючи на питання про різницю в даних щодо полонених, що були надані 10 жовтня головою СБУ Василем Грицаком (153 особи), і даних, які сам Тандіт повідомив вже 19 жовтня (148 осіб), радник голови СБУ пояснив, що після отримання певної інформації статус трьох осіб був переведений у зниклих безвісти, а ще двох - у загиблих.

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Він пояснив, що цифри можуть змінюватися, оскільки опрацьовуються різні канали доставки інформації. «Різні відомства з нами співпрацюють. Щотижня робиться звірка по різних відомствах», - сказав Тандіт.

Крім того, він додав, що необхідне підтвердження інформації, щонайменше, з двох джерел про те, що людина є заручником, «і тоді ми можемо говорити, що вона заручник».

Також відповідаючи на питання про те, що в травні президентом називалася цифра у понад 400 заручників, тоді як зараз йдеться про 148, Тандіт зазначив, що «ця цифра не статична», і не вся інформація про звільнення заручників офіційно озвучується.

«У нас часто проходять такі операції, коли ми не презентуємо звільнення. Виводяться звідти люди, а там ще залишаються наші громадяни, які нам продовжують допомагати», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 13 травня президент України Петро Порошенко, перебуваючи у Німеччині, зробив заяву для ЗМІ про те, що у полоні бойовиків перебувають 400 українських заручників, а ще 30 – на території Російської Федерації.

“На жаль, ми сьогодні змушені констатувати, що ми не маємо припинення вогню. Україна щодня втрачає кращих своїх синів, не може дочекатися звільнення з полону заручників. Сьогодні понад 400 заручників перебувають у нелюдських умовах, в умовах гуманітарної катастрофи, у полоні бойовиків. Понад 30 українців сьогодні перебувають у катівнях Російської Федерації. Ми наполягаємо і наголошуємо, що Мінськ повинен бути виконаний безумовно, і наші громадяни повинні бути найближчим часом звільнені, включаючи Надію Савченко, героя України, депутата українського парламенту, члена Парламентської Асамблеї Ради Європи», - сказав глава держави.

22 червня прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що у полоні бойовиків на Донбасі перебувають 270 цивільних осіб і військовослужбовців.

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24 липня радник голови Служби безпеки України Тандіт повідомив, що у полоні утримуються близько 200 українців. Водночас, у цей самий день уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, народний депутат Ірина Геращенко повідомила, що в полоні у терористів залишаються близько 250 українців.

5 серпня Тандіт повідомив, що Служба безпеки України в Мінську надала список із 183 полонених українців.

27 серпня прес-центр Служби безпеки України з посиланням на Тандіта повідомив, що в полоні залишаються 155 українських військових.

25 вересня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Геращенко повідомила, що У полоні проросійських бойовиків утримуються 163 українці.

10 жовтня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що в полоні у бойовиків перебувають 153 особи.

19 жовтня Тандіт повідомив, що в полоні у бойовиків залишаються 148 українців.