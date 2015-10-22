Держприкордонслужба розповіла про вміст напівпорожніх фур чергового "гумконвою" РФ

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар відомства Олег Слободян.

«Росія вперто продовжує фейкувати, що, нібито, 42 так званий, гумконвой був оформлений у відповідності до міжнародного законодавства. Це неправда. Жодна з вимог, передбачених міжнародним та вітчизняним законодавством - не виконана. Росія в черговий раз здійснила оформлення цього вантажу в односторонньому порядку. Представники української прикордонно-митної групи здійснювали лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - написав він.

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У свою чергу на офіційному сайті Держприкордонслужби повідомляється, що у період з 6.35 до 7.10 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало дві колони «гумконвою» у складі 100 автомобілів. Вони перевозили продукти харчування.

«Оскільки переміщення «гуманітарної допомоги» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій. Усі вантажівки були майже напівпорожні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні терористична організація "Луганська народна республіка" заявила про прибуття до Луганська чергового "гуманітарного конвою" з Російської Федерації.

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Як йдеться у повідомленні «прес-служби ЛНР», автомобілі чергового, 42-го, конвою РФ з гуманітарною допомогою прибули на склади в Луганську, почалася їх розвантаження.

Згідно з повідомленням, доставлено понад 450 тон вантажів - лише продовольство, зокрема, по 12 т крупи пшеничної та "геркулес", по 20 т – крупи манної й ячної, 10 т - крупи пшоняної, 37 т – рису, 13 т – перловки, 10 т – гречки, 20 тон м'ясних консервів, 8 т - молочних, 77 т житнього борошна і близько 200 т цукру.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У МЗС України не раз вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

У той же час бойовики не пропускають на окуповану територію гуманітарну допомогу з України.