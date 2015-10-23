У Києві затримали серійного палія іномарок: "Дратували припарковані дорогі автомобілі"

Про це повідомили в прес-службі ГУМВС України в м. Києві.

Повідомляється, що близько 03:00 ночі оперативники під час відпрацювання території району помітили чоловіка, який ходив між припаркованими на вулиці автомобілями. Міліціонери почали спостерігати за ним: зловмисник дістав пластикову пляшку з рідиною (пізніше встановлено, що це розчин для розведення вогнищ) і вилив вміст ємності на правий бік автомобіля "Шкода". При спробі підпалити машину його затримали оперативники.

"Доставлений до райуправління міліції палій виявився 50-річним громадянином іншої держави. Як стало відомо правоохоронцям, він довгий час провів за гратами за скоєння майнових злочинів. В Україну приїхав в серпні нинішнього року. Намагався знайти роботу, але марно. Свої протиправні дії пояснив тим, що його дратували припарковані дорогі автомобілі. Тому вночі він підпалював транспортні засоби. Чоловік зізнався: всього пошкодив три іномарки", - повідомили в міліції.

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Слідчим відділом чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 год. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Проводиться досудове розслідування.