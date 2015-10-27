Затримання сепаратиста на адмінкордоні з окупованим Кримом готували заздалегідь - депутат

Затримання учасниками блокади жителя міста Старий Крим Олега Панькова, який намагався в'їхати на півострів, готувалося заздалегідь, повідомив народний депутат Георгій Логвінський, пише Крим.Реалії.

«Це не було випадкове затримання. Весь цей час встановлювалися зв'язки і цілі. Тому що ці люди додатково, найчастіше на території України, знаходять співучасників злочину, проводять відповідну сепаратистську діяльність. І нам потрібно це встановити. В даному випадку, візьму гріх на душу, затримали молодика працівники міліції полку «Азов» і цей чоловік перебував під відповідним наглядом, і СБУ абсолютно не випадково перебувала там, і абсолютно не випадково його затримали»,– розповів він в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Депутат також повідомив, що у списках підозрюваних у державній зраді 274 судді, понад 150 прокурорів. За його словами, затримання загрожує навіть рядовому міліціонеру, який зрадив присязі.

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Політик порадив простим кримчанам, які не порушували законодавство України, не боятися, і приїжджати на територію материкової України. «Звичайні громадяни. Ми до них апріорі ставимося як до заручників. Ми розуміємо, що якщо Україна не змогла захистити цих громадян, то у нас немає права називати їх сепаратистами»,– сказав він.

Учасники громадянської акції з блокади Криму 26 жовтня затримали на адміністративному кордоні з півостровом жителя міста Старий Крим Олега Панькова, який, за їх твердженнями, був головою виборчої комісії на так званому референдумі в березні 2014 року.

Один з учасників блокади, представник батальйону «Азов» розповів Крим.Реалії, що Паньков раніше був військовослужбовцем української армії, однак після анексії Криму «воював за «ДНР». Затриманий Паньков при спробі проїхати в Крим на автобусі.

Бійці «Азова» передали затриманого представникам СБУ, які відвезли його, ймовірно, в Херсон.