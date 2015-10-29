Погода на сьогодні: з четверга відчутно похолодає
09:13, 29 жовтня 2015Суспільство
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На Правобережжі знову оголошено штормове попередження.
Погода 29 жовтня / Pexels
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Сьогодні, 29 жовтня по всій території України буде мінлива хмарність, без опадів.
На Правобережжі очікуються сильні тумани: видимість 200-500 метрів.
У західному регіоні денна температура становитиме +6..+8, на Закарпатті та південному заході до +11. Вночі невеликі заморозки 0..-2.
На півночі країни та в столиці вдень +6..+8, вночі до -2.
Східні області також відчують близький прихід зими: удень +6..+8, вночі до -3.
На півдні України і в Криму все ще збережеться тепла погода вдень +9..+11, вночі 0..-1.
Погода 29 жовтня / Гідрометцентр
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