Погода на сьогодні: з четверга відчутно похолодає

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Сьогодні, 29 жовтня по всій території України буде мінлива хмарність, без опадів.

На Правобережжі очікуються сильні тумани: видимість 200-500 метрів.

У західному регіоні денна температура становитиме +6..+8, на Закарпатті та південному заході до +11. Вночі невеликі заморозки 0..-2.

На півночі країни та в столиці вдень +6..+8, вночі до -2.

Східні області також відчують близький прихід зими: удень +6..+8, вночі до -3.

На півдні України і в Криму все ще збережеться тепла погода вдень +9..+11, вночі 0..-1.