У Поклонської порушили кримінальні справи проти учасників блокади Криму
В окупованому Криму почали перевіряти причетних до продуктової та енергетичної блокади півострова.
Про це заявила так звана прокурор Криму Наталія Поклонська, передає Kerch.fm.
На даний момент вже порушено низку кримінальних справ за фактами протиправної діяльності на кордоні з Україною під загальною умовною назвою "блокада Криму".
"Правоохоронні органи працюють у відношенні всіх активістів і членів блокади - це ті громадяни, які порушують законодавство абсолютно всіх. З деяких питань порушені кримінальні справи. У решти проводяться дослідчі розслідування", - зазначила Поклонська.
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Крім того, перевірці піддалися, зокрема, факти підриву електроопор для енергетичної блокади Криму і нібито вимагання грошей у водіїв за проїзд кордону.