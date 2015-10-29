У Поклонської порушили кримінальні справи проти учасників блокади Криму

16:13, 29 жовтня 2015
Суспільство
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В окупованому Криму почали перевіряти причетних до продуктової та енергетичної блокади півострова.

Facebook/Блокада Криму/Правий сектор / Facebook/Блокада Криму/Правий сектор

Про це заявила так звана прокурор Криму Наталія Поклонська, передає Kerch.fm.

На даний момент вже порушено низку кримінальних справ за фактами протиправної діяльності на кордоні з Україною під загальною умовною назвою "блокада Криму".

"Правоохоронні органи працюють у відношенні всіх активістів і членів блокади - це ті громадяни, які порушують законодавство абсолютно всіх. З деяких питань порушені кримінальні справи. У решти проводяться дослідчі розслідування", - зазначила Поклонська.

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Крім того, перевірці піддалися, зокрема, факти підриву електроопор для енергетичної блокади Криму і нібито вимагання грошей у водіїв за проїзд кордону.

Раніше в окупованому Криму проти голова кримськотатарського Меджлісу було порушено кримінальну справу.
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