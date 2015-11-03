У цьому році на ремонт доріг в Краматорську виділять 60 мільйонів гривень

В Управлінні житлово-комунального господарства (УЖКГ) Краматорська підтверджують, що обсяги робіт, дійсно, перевищують звичайні середньорічні приблизно в 10 разів, причому мова йде про ремонт не тільки вуличних магістралей, але і внутрішньоквартальних доріг, повідомляє kramatorsk.info.

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"Напередодні початку цих масштабних робіт, всі дороги міста обстежили, і був складений план-графік їх ремонту, - розповідає начальник відділу комунального господарства Анастасія Твердун. - В силу відомих минулорічних подій, частина невиконаних проектів залишилася ще з того часу, тому довелося коригувати їх вартість і проводити нові тендери. Коли ці процедури закінчилися - дорожники приступили до роботи. Фінансування робіт з капітального ремонту доріг йде як з боку держави - це 37 млн грн, так і за рахунок місцевого бюджету - 23 млн грн. До роботи залучаються не тільки всі дорожньо-будівельні організації Краматорська, але і підрядники з сусідніх міст.

При цьому, термін гарантії на капітальний ремонт становить 3 роки, поточного - рік. Дорожники працюватимуть у Краматорську до тих пір, поки дозволять робити погодні умови.

Паралельно, йде складання планів ремонтів на наступний рік. Зокрема, одним із пріоритетів стане капітальний ремонт вулиці Центральної.

УЖКГ міста спільно з комунальним підприємством УРСАС, проводить зараз обстеження найбільш аварійних ділянок тротуарного покриття, щоб у наступному році приступити до їх ремонту. Почати планують з центральних районів міста, зокрема, практично готовий проект ремонту вулиці Дворцової. Загальний список передбачуваних ремонтів буде складено до кінця листопада.