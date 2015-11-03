На мітингу біля стін Ради проти політичних репресій зібралося вже близько тисячі людей (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, число учасників мітингу проти політичних репресій зросло вже до тисячі людей.

До прихильників партії «УКРОП» приєдналися активісти Радикальної партії та інші громадські активісти.

Вони тримають плакати з написами: «Наші права порушені - тому ми під Верховною Радою», «Свободу політичним в'язням!», «Свободу Корбану!».

Зі сцени виступають народні депутати і громадські діячі.

Як повідомляв УНІАН, під час вечірнього засідання суду у Чернігові у Корбана піднявся тиск, його госпіталізували. Сьогодні о 8:40 його привезли в будівлю суду, де повинні були обрати йому запобіжний захід.

Минуло 72 години з моменту, коли був затриманий Корбан, і за законом його повинні звільнити.

Лідера партії "УКРОП" все ж звільнили із залу суду, однак відвезли в невідомому напрямку. Прихильники Корбана, в тому числі народні депутати, спробували заблокувати виїзд машини з Корбаном, однак їм це не вдалося. Адвокати заявляють про викрадення. Згодом стало відомо, що Кобана доставили до київського СБУ.