Призначена дата розгляду справи по суті російських військових Александрова та Єрофєєва

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято колегією суддів Голосіївського районного суду на підготовчому засіданні. Також суд оприлюднив орієнтовний графік подальших судових засідань по даній справі: 12, 17, 19, 23 листопада. Початок засідань о 14.30.

Читайте такожСправу російських спецпризначенців Єрофєєва та Александрова розглядатиме Голосіївський райсуд Києва

Крім цього, Голосіївський райсуд Києва вирішив залишити під вартою російських спецпризначенців ще на 60 діб – до 2 січня 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято колегією суддів Голосіївського районного суду на підготовчому засіданні.

Таким чином, судді відхили клопотання захисту, зокрема, щодо зміни запобіжного заходу для обвинувачених на домашній арешт, а також про відкладення розгляду справи до вирішення адміністративного позову щодо визнання обвинувачених військовополоненими.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено. Російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Матіос також сказав, що прокуратура проситиме суд максимального покарання для російських спецпризначенців.

29 вересня Голосіївський райсуд Києва ухвалив рішення про передачу справи за обвинуваченням Александрова та Єрофєєва до Апеляційного суду Києва з подальшою передачею у Вищий спецсуд з розгляду кримінальних та цивільних справ України для визначення підсудності кримінального провадження.

Адвокати Єрофєєва та Александрова заявляли, що справа має розглядатися в Новоайдарському суді на Луганщині, де відбувалися події, які інкримінуються російським спецпризначенцям.

15 жовтня Вищий спецсуд України постановив, що справу за обвинуваченням Єрофєєва та Александрова розглядатиме Голосіївський райсуд Києва.