Корбану викликали бригаду кардіологів до ізолятора СБУ

В ізолятор тимчасового тримання Служби безпеки України, де знаходиться лідер "УКРОПу" Геннадій Корбан, викликали бригаду кардіологів.

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