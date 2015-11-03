Корбану викликали бригаду кардіологів до ізолятора СБУ
В ізолятор тимчасового тримання Служби безпеки України, де знаходиться лідер "УКРОПу" Геннадій Корбан, викликали бригаду кардіологів.
Про цеповідомивнароднийдепутатАндрійДенисенкона мітингубіля будівліізолятора, передає кореспондент УНІАН.
«Тільки що ми буливізоляторі. Мали зустріч зкерівникомізолятора. Вимагалинадання допомогиКорбана. Рішенняпро наданняприйнявслідчийГенпрокуратури», – сказавАндрійДенисенко, додавши, щоможливістьпотрапитидо лідера "УКРОПу" буденаданолікарям приватноїклініки «Борис».
Втім, за словами Денисенка, ценезнімаєпитаннянезаконного затриманняКорбанавзалісуду: «Цідіївжезаразоскаржуються. Утримання вцьомуізоляторітакожнезаконне».
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«Минулої суботи йогозатримали за підозрою, за якоюйомунавітьнезмоглиобрати запобіжний захід. Асьогоднійомубудутьвручати, а, можливо, вжевручили, новапідозра.Цеабсурд», – сказавАндрійДенисенко.
Народнийдепутаттакожрозповів, що зараззахист намагаєтьсяотриматипроцесуальнідокументи, щобзрозуміти, що інкримінують Корбана. За йогословами, внайближчі годиниКорбанавідвідаєуповноважена з правлюдиниВалеріяЛутковська.