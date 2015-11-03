Англійську як іноземну найкраще знають в Швеції, Україна за рік поліпшила результат на 10 сходинок

Такими є результати дослідження міжнародної тренінгової компанії Education First, оприлюднені на сайті організації, пише Європейська правда.

В порівнянні з минулим роком Данія опустилася одразу на дві сходинки, поступившись Швеції та Нідерландам.

В топ-10 також опинилися Норвегія, Фінляндія, Словенія, Естонія, Люксембург, Польща та Австрія.

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Серед країн ЄС найнижчий рівень англійської – у громадян Франції, яка опинилася на 37 місці (минулого року країна була 29-ю).

Україна, в порівнянні з минулим роком значно покращила свою позицію, піднявшись з 44-ї сходинки на 34-ту, опинившись у рейтингу поміж Гонконгом і Перу.

При цьому Україна випередила і Росію, яка в порівняні з минулим роком опустилась з 36-ї на 39-ту сходинку.

Всього рейтинг охоплює 70 країн. Найнижчий рівень володіння англійською – в Лівії.