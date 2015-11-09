На хабарі затримали командира роти Нацгвардії - Матіос

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Сьогодні військовою прокуратурою Чернівецького гарнізону за матеріалами СБУ в Чернівецькій області спільно задокументовано факт вимагання та отримання командиром роти військової частини Національної гвардії від свого підлеглого неправомірної вигоди (хабара) в розмірі 1500 євро за непритягнення його до відповідальності", - зазначив він.

Читайте такожУ Києві за хабар до 10 років ув’язнення засуджено екс-посадовця прикордонної служби

Матіос додав, що гроші були виявлені та вилучені під час огляду місця події.

Він уточнив, майор Нацгвардії затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 368 КК України.