Чому Росію так цікавить Крим? (соцопитування)

Більше половини українців вважають, що Росія має в Криму переважно військово-стратегічні інтереси.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування «Територіально-адміністративний устрій України», яке провів Київський інститут проблем управління імені Горшеніна з 15 по 30 квітня 2008 року.

Зокрема, 55,6% респондентів, опитаних в усіх регіонах України, відповідаючи на запитання про інтереси Росії в Криму, вказали на військово-морські бази.

На другому місці, на думку українців, - політичний інтерес Росії до Криму (43% опитаних вважають, що Росія прагне добитися переходу Криму до складу РФ). Більше третини респондентів (37,6%) вважають, що Росія має в Криму економічні інтереси, в першу чергу, це питання приватизації курортів. Лише 16,5% опитаних схиляються до думки, що інтерес Росії до Криму має соціокультурне спрямування – підтримка російського населення Криму.

В той же час українці, відповідаючи на запитання про значення Криму для України, насамперед, виділяють його санаторно-курортну і лікувальну вагу (так вважають 53,2%). На другому місці (42,9%) – економічне значення Криму, доходи в бюджет від промисловості та курортів. Про військово-стратегічне значення Криму згадали 40,1% українців. І лише у чверті (25,5%) відповідей вказується на політичне значення Криму (проблему кримських татар та проросійська орієнтація населення значної частини півострова).

Коментуючи результати дослідження, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО відзначив, що ці дані дозволяють говорити, що громадяни України ставляться й надалі до Криму як до «всесоюзної здравниці» і не надають особливого значення політичним процесам та політичним ризикам, що мають місце на півострові.

„З іншого боку, українці бачать і відчувають потенційні небезпеки, пов’язані з активізацією Росією експансіоністських планів. Ці дані також дають зрозуміти, що громадяни України практично одностайні у намірах захищати територіальну цілісність держави та збереження нинішнього статусу Криму », - наголошує К.БОНДАРЕНКО.

Дослідження «Територіально-адміністративний устрій України» проводилось Інститутом Горшеніна в рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни» з 15 по 30 квітня 2008 року. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Загальна кількість пунктів опитування 129 (63 міста і 66 сіл). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.