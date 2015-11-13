У Черкаській області затримали члена ДВК, що "видала" бюлетень мертвому виборцю

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції у Черкаській області, слідчі встановили, що 45-річна член виборчої комісії навмисне видала виборцю бюлетені для голосування на ім'я людини, яка на час проведення виборів померла. Відповідні записи зроблені у контрольних талонах виборчих бюлетенів.

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Кримінальне провадження було відкрито за ст. 158-1 (голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. Слідчі дії у справі тривають.

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Як зазначили в поліції, це перша оголошена підозра у справах, відкритих за порушення виборчого законодавства під час місцевих виборів. Це найпростіше в рамках слідства і доказової бази кримінальне провадження серед відкритих у цьому році за порушення виборчого законодавства. У інших справах тривають активні слідчі дії. Наступного тижня слідчі планують оголосити ще ряд підозр щодо інших кримінальних проваджень, відкритих за фактами порушень під час виборів 25 жовтня.