Будинок СБУшника Пісного, на якого вчора напав Парасюк, зняли з висоти (відео)

Воно опубліковане на каналі програми "Наші гроші" в YouTube.

В інтернеті з'явилося відео, на якому зафіксовано будинок заступника начальника головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василя Пісного, якого вчора Парасюк вдарив ногою по голові.

Читайте такожПарасюк пояснив, чому вдарив ногою в голову співробітника СБУНагадаємо, проти народного депутата України Володимира Парасюка відкрито кримінальне провадження за насильство щодо працівника правоохоронного органу.

За словами Парасюка, на попередній посаді Пісний займався "кришуванням" (до призначення в СБУ він очолював Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України). Крім того, Парасюк стверджував, що статки Пісного не відповідають його доходам. Також він наголосив, що вимагає звільнення Пісного з СБУ.