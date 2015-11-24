Порошенко схвалив закон про одноразову виплату пораненим у АТО волонтерам та добровольцям

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон передбачає надання безпосереднім учасникам АТО з числа добровольців, волонтерів та інших осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одноразової грошової допомоги у розмірах: 250-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у разі встановлення інвалідності І групи; 200-кратного прожиткового мінімуму у разі встановлення інвалідності II групи; 150-кратного прожиткового мінімуму у разі встановлення інвалідності III групи.

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У разі смерті зазначених осіб члени їх сімей мають отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Відповідно до прикінцевих положень закону, зазначені вище положення поширюються на осіб, які визнані інвалідами, членів сімей осіб, які загинули (померли) до набрання чинності цим законом.