Порошенко схвалив закон про одноразову виплату пораненим у АТО волонтерам та добровольцям
Президент підписав закон №735-VІІІ про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих, прийнятий Верховною Радою 3 листопада.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Закон передбачає надання безпосереднім учасникам АТО з числа добровольців, волонтерів та інших осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одноразової грошової допомоги у розмірах: 250-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у разі встановлення інвалідності І групи; 200-кратного прожиткового мінімуму у разі встановлення інвалідності II групи; 150-кратного прожиткового мінімуму у разі встановлення інвалідності III групи.
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У разі смерті зазначених осіб члени їх сімей мають отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
Відповідно до прикінцевих положень закону, зазначені вище положення поширюються на осіб, які визнані інвалідами, членів сімей осіб, які загинули (померли) до набрання чинності цим законом.